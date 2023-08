Als we gered willen worden uit het bureaucratische mijnenveld waar Nederland stapje voor stapje inwandelde, dan hoeven we niet op onze reddingshelikopters van de Kustwacht te rekenen. Die zijn inmiddels ook verzwolgen in de golven van een papieren bestuurswerkelijkheid waarin bezit en verantwoordelijkheid niet langer bestaan. Dat blijkt uit een NRC-analyse (samenvatting zonder paywall) van de inzet van de gloednieuwe AW189's bij de brand op autodobberaar Fremantle Highway. Die heli's zijn niet langer in bezit van de Kustwacht, maar worden sinds dit jaar inclusief personeel gehuurd van het Britse Bristow Group. Dat pakt alleen niet uit zoals gehoopt. Hoewel in de aankondiging nog trots wordt vermeld dat de heli's binnen tien minuten in de lucht kunnen zijn, duurde het in dit geval veertig minuten voordat de wielen loskwamen van de grond. Daarnaast beschikken de toestellen over minder stoelen dan is afgesproken, waardoor niet één, maar twee heli's nodig zijn voor het vervoer van een brandweerteam en blijkt uit verder onderzoek dat dit niet de eerste keer is dat er problemen zijn met de inzetbaarheid en opstijgtijden. Problemen waar de minister tijdens het aanbestedingsproces al voor gewaarschuwd werd, maar die werden weggewuifd door de aanbesteders van Defensie die vervolgens de opdracht gaven aan een bedrijf onder leiding van een voormalig Defensie-medewerker. Hoe diep we inmiddels zijn weggezakt in het bureaucratische drijfzand blijkt als de krant een verantwoordelijke probeert te spreken. Bristow wijst naar de Kustwacht en de Kustwacht wijst naar Defensie. Die houdt vervolgens de lippen stijf op elkaar onder het mom van "operationele informatie" alsof er gevraagd is naar de strategie in Oekraïne in plaats van een verantwoording over uitgegeven belastinggeld. Het lijkt erop dat een papieren bezuinigingspoging in de praktijk resulteert in een afname van de snelheid en kwaliteit van onze reddingsdienst. Gelukkig hebben we de vliegtuigen van de Kustwacht nog. Ah shit.