Het IPCC, waarvan het jaarlijkse rapport al welgeteld NOOIT zo alarmistisch was als Nieuwsuur, Carice en Hannah Prins u willen doen geloven, heeft een nieuwe voorzitter: professor Jim Skea (wiki). En hij trapte dit weekend z'n voorzitterschap af met een kalmerende noot die zo haaks staat op het nieuwe normaal, dat we het in meerdere talen moesten lezen voordat we het geloofden.

Uit het Duits vertaald naar het Engels door een Duitse krant: "In interviews with German news media over the weekend the new head of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) said it was wrong and misleading for climate activists to imply that temperature increases of 1.5 degrees Celsius posed an existential threat to humanity." Skea zelf: "If you constantly communicate the message that we are all doomed to extinction, then that paralyzes people and prevents them from taking the necessary steps to get a grip on climate change. (...) The world won't end if it warms by more than 1.5 degrees," Skea told Der Spiegel. "It will however be a more dangerous world."

Belangrijke nuance wel, met een 'more dangerous world' bedoelt hij dat als opwarming de 1,5 graad passeert dit leidt tot "many problems and social tensions, he said, but still that would not constitute an existential threat to humanity." Kortom; de lijn van normale mensen: probeer zo verantwoordelijk en schoon mogelijk met de planeet om te gaan, maar degradeer mensen en samenlevingen daarin niet te drastisch; fetisjeer de cijfers niet rondom een thema dat zich simpelweg amper in cijfers laat vatten en verzandt niet in de religieuze, bijgelovige neigingen die de zondvloedmythe ons ingeeft.

