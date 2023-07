Rick Engelkes zit al enige tijd in het musicalgebeuren en was voordat de coronacrisis uitbrak bezig met een productie over Willem van Oranje. Die laatste kwam in Delft om het leven na een geslaagde hetze en veel demonisering door een Spaanse koning en dat is een goed verhaal moet voorheen dokter Simon gedacht hebben. Engelkes wilde zelfs een heel theater doen verrijzen in de Prinsenstad maar het werd de musical die niemand zag. Kan gebeuren ware het niet dat Engelkes inmiddels 4,3 miljoen euro ("Dat zijn maar twee Wajers, LOL", zou een nazaat van De Zwijger zeggen) Coronasteun had binnengeharkt. Dat werd gedoe dus. De kogel is nu door de subsidiekerk: het Fonds Podiumkunsten heeft bepaald dat van die eerder toegekende centen ruim 3,7 miljoen moet worden terugbetaald. De ruim zes ton die wel blijft staan, is bedoeld voor decorbouwers, tekstschrijvers en de makers van de maquette van het beoogde theater die schijnbaar wél hebben gewerkt. Voor de rest foute boel dus. Mon Dieu, aie pitié de son âme…