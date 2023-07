Zucht ... wees blij en gelukkig met je rubber kloffie. Identificeer je als hond - of als goud gevlekte okapi, for all I care. Ga je helemaal te buiten. Maar als je het toch al zo verknipte verkeer in de binnenstad er mee wilt ophouden omdat jij zo nodig de hond uit moet hangen (wie boeit dat?) , of erger nog: als er publiek geld omroepen aan je hobby wordt besteed (wat maakt jouw rubber fetish zó bijzonder - er is toch ook geen AT-5 item over postzegels verzamelen?) Zullen wij nu eens ophouden met over iedere kleinschalige abberatie, zo verschrikkelijk bijzonder te doen? Hartstikke fijn voor je dat je lesbisch, homo, queer, transgender, castraat, cisalpijns of transsylvanisch bent: what makes you so special? Wat maakt, dat je de straat op moet met een vlag om de wereld te melden dat je in je vrije tijd als condoom door het leven wilt gaan? Val de rest van de mensheid er niet mee lastig - je bent nauwelijks interessanter dan de rest.