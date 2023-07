352 tickets for Barbie please

Barbie, de belangrijkste film in de Nederlandse bioscopen sinds Hoe te handelen bij een kernaanval, is eindelijk uit. Vier ballen in NRC, drie sterren in het AD, opa gezellig met kleindochter ernaartoe, niks aan de hand. Zou je zeggen. Maar dat is niet hoe het werkt bij NRC, de witste krant van Nederland waar de gemiddelde redacteur nog te racistisch is om een stuk van Quincy Gario fatsoenlijk na te kijken op spelfouten maar iedereen zich daar de hele dag wel gigantisch schuldig over voelt. En na Rosanne Hertzberger is het nu tijd voor recensent Dana Linssen om even hoofdredactioneel ("Maar wie de film heeft gezien moet vaststellen dat eigenlijk alleen de liefhebber van camp aan zijn trekken komt") voor de bus gegooid te worden want die film Barbie kan dus echt niet. Tenminste, dat denken wij, want als we heel eerlijk zijn snappen we nog steeds niet wat de kop 'Barbie commercie is diversiteit voor beginners' eigenlijk betekent. Het lijkt erop dat de film Barbie weer eens veel te wit blank roze is, en dat er juist mensen van couleur in zitten het geheel alleen nog maar racistischer maakt. Het is dus nooit goed, en als het wel goed is, dan is het helemaal fout. Was getekend, de krant van Heldring!

Joehoe NRC. Koop een spiegel