Weer een dag voorbij van de slooptocht die de Zwarte Cross is. En u raadt het misschien al: na Zwarte Donderdag en Zwarte Vrijdag (ook wel Female Friday) is het vandaag tijd voor Zwarte Zaterdag. We kunnen het geen laatste loodjes noemen als u middenin het festivalgedruis zit maar als u vandaag weet te overleven dan komt de klodder van morgen ook wel mee uit de ketchupfles. U geeft toch ook niet op op de vierde dag van de Vierdaagse? Dan hadden ze er net zo goed een Driedaagse van kunnen maken! Nou dan. 12.45 melden bij Skroetbalg of 13.00 uur melden bij de Piratenshow, daar praten we verder.

Hier moj-j wezen

12.45 uur - Skroetbalg (Roadhouse)

Snoeiharde net aan de weg timmerende knalpunk uit Drenthe met teksten over 'de dingen die het leven de moeite waard maken: bier, auto's, vechten, hun moeders en de provincie zelf'. Ook leuk voor niet-Drenthen, ook leuk voor mensen die kats de tent willen afbreken. Eerste demo: "Spreek Drents of starf" en dan weet u wel in welke hoek u het moet zoeken. PONYPARK IS KUT!



13.00 uur - Piraten Power Hour (Megatent)

En u tot voor kort maar denken dat ze op die Zwarte Cross alleen maar doen aan die boerenrock; Jovink, Normaal, Bökkers, Mooi Wark. Dat is er natuurlijk óók, maar van house tot Nederlandstalig tot reggae tot hardcore: het is er ALLEMAAL. Er is ook gedacht aan mensen met een lapje voor hun oog en één been. Een minderheid! Een paar keer per jaar verzamelen zij zich in het GelreSyndroom, het stadion van Vitesse. Nu staan ze echter op de Zwarte Cross, voor de Piraten Power Hour. Smartlappen, meezingers, polonaise Hollandaise, Engelbewaarder, Jantje Biggel, u kent het allemaal wel. Enter de Megatent voor een uurtje meeblèren!



15.00 uur - Henk Wijngaard & De Woudrukkers (Megatent)

Ja we zitten nu toch in het genre en u wist het misschien niet maar nu weet u het wel: Henk Wijngaard is de OOM van Shania Twain. Alleen is Henk Wijngaard een fantastische kerel en Shania Twain niet, want die ene keer dat Henk Wijngaard bijna in contact kwam met zijn bloedeigen nicht werd hij straal genegeerd en ging hij maar zuipen aan de bar. De allergrootste hit van Henk Wijngaard is natuurlijk Met de Vlam in de Pijp, een veel grotere hit dan die regelrechte troep die zijn slome nicht heeft voortgebracht, maar zo zijn er veel meer hits van Henk die we kunnen opnoemen. Zoals... ehh zoals... [nog uitzoeken]

17.00 uur - Gitarencoalitie (Café Harder)

Je kunt best van mening verschillen met politicusje A of politicusje B maar als je ze met hun liefde voor (snoeiharde) muziek allemaal op een hoop mikt en wat plaatjes laat draaien komt daar een heel gezellige gekkigheid uit. Wel vliegend door de keet en met de vuisten in de lucht, natuurlijk. Met onder anderen Lisa Westerveld (Fractie Timmermans), de relatief onbekende politicus Huub Bellemakers (eveneens Fractie Timmermans) en Peter Kwint (SP), al heeft die laatste weer eens een blessure dus geen idee of hij erbij is. Voer ze maar eens met een vrolijk biertje want zuipen kunnen ze ook als de beste.

21.00 uur - Congo Cowboys (Exoticana)

Geen geheim dat we hier op GSHQ regelmatig naar van die uit Tennessee weggetrokken koiboi- en americanamuziek luisteren. Maar het prachtige is dus: er komt ook country en blues uit Afrika. De Congo Cowboys, met de hele mikmak: laarzen van slangenleer, hoeden, zuipen, keihard gedoe. "Hand in hand met Soweto ritmes en Afro."



23.15 - Ruffneck b2b Invite (Dansvloer)

Een van de grondleggers van de hardcore dan wel darkcore, grappig genoeg zijn megahit niet eens als Ruffneck, maar als Juggernaut, met de fenomenale banger Ruffneck Rules da Artcore Scene. Achter Ruffneck en Juggernaut gaat echter dezelfde persoon schuil - Patrick van Kerckhoven - en honderd procent zeker dat het snoeihard beuken wordt. Hij draait ook nog eens back 2 back en wel met Invite en die is van de techno, dus sjonge jonge wat wordt het INTERESSANT.