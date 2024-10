Als u nou écht alle pod- en vodcasts hebt uitgespeeld. De WK-wielrennen-nabeschouwers, de Dik voor Mekaar en Schaal Pakkende voetbalpodcasts, de financiële stemmingen en beleggingen, de Amerikaanse Zaken, de misdaadpodcasts en de Zware Jongens, de geschiedenislessen, de muziekpodcasts, de Communicado's of misschien ging u wel vreemd met Gijs Groenteman - dan kunt u nu ook een keertje luisteren naar Tom Staal! Onze patatbalieprins, huisduitser, kaaskoning en ons kompas, want als we 'm twee keer roepen weet-ie altijd de weg. Voor de verandering niet als interviewer, maar als geïnterviewde, op bezoek bij de studievereniging van de Utrechtse School voor Journalistiek. En wát een namen gingen hem voor! Fréééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééénk van der Linden, de allerbeste interviewer ter wereld sinds Jihadi John, Pietje Klok, Cumberto, Bad Trip, enzovoorts. Dolletjes. Studenten, Nootjes, Bier!