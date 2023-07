Kijk daar heb je Truus, Greet, Hennie, Johanna en Kluns. Die laatste had ruzie met haar vader toen ze werd geboren. Allemaal van die typische Vierdaagsewandelaars. Onderweg beetje over de overgang kletsen en gezellig enzo en pom pom pom lekker chardonnay toeteren op de Wedren. Maar dan heb je ook van die lui die als eerste bij de finish willen zijn. Doodvermoeiend. Het is niet eens een wedstrijd! De absolute koning van het snelwandelen is Simon Brownlee, hier op GSHQ noemen we 'm al jaren Simon de Absolute Geit. Toen Simon Brownlee een keertje niet meedeed waren ze in Gelderland dan ook compleet in paniek. Lange introductie, maar keihard naar de finish sprinten is tegenwoordig niet meer mogelijk. Er rijdt een Safety Car voor het veld met de tekst: MAX 8 KM/H, NIET INHALEN. En achter die Safety Car staat dan zo'n opgevoerde rolstoeler te trappelen om ervandoor te peren, samen met een paar van die doodlopers. En die zijn allemaal over de zeik. Rogé Haan (actiebeelden hier): "Niks waard dit. Dit is op het laatste moment bedacht door de organisatie en staat niet in het reglement. Ze hebben geen poot om op te staan met hun gedreig." Hahaha wat prachtig. Wandelaars boos omdat ze helemaal geen zin hebben in dat vrolijke geëikel van een wandelevenement. Rogé jongen, je bent en blijft een kampioen!