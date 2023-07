Vroeger, toen we nog klein waren, keken we op woensdagmiddag altijd naar de televisie. EN NU NOG STEEDS, HAHA. Heren, dames ook, gaat u er eens goed voor zitten. De monsterlijke etappe nummero 17 gaat beginnen. U dacht dat de Tour gedaan was, met die idiootperfect uitgevoerde tijdrit van die gele Deense spijker gisteren. Maar daar denkt die witte Sloveense spijker dus anders over. Etappe is zo verschrikkelijk allejezus link dat er matrassen in de bochten van de afdalings staan, claxons bij de bochten, speciale snipers om selfie-malloten uit te schakelen, en zuurstofapparaten vanaf 2100 meter hoogte. EN DAN GAAT HET OOK NOG REGENEN. Dan wordt het... KOERS.