Zo en dan gaan we nu even onze analyse van donderdagmiddag ("Rutte IV valt echt niet", een stelling die door de stijlloze poll werd bevestigd) even 180 graden omkeren. Want wij zijn lenig van geest, altijd bereid om een vergissing te erkennen en bovendien is er voor iedere bewering altijd een tegenbewering te bedenken. Aldus: Natúúrlijk viel Rutte IV.

Te beginnen met het onderwerp: migratie. Dat is altijd een gevoelige. Het kabinet maakt ruzie en rotzooi over vanalles, maar een "stikstofcrisis" wordt door niemand echt beleefd in het land en is dus geen reden om over te vallen, de woningcrisis is voor het volk vervelend, maar alle coalitiepolitici hebben al een huis dus daar ga je ook niet over vallen en burgermisbruik zoals in het Toeslagenschandaal of het Gasdebacle raakt alleen mensen zonder macht aan de onderkant van de maatschappij, dus daar hoef je ook geen rekening mee te houden.

Migratie, echter, is een diepgevoeld moreel onderwerp waar alle systeemmedia streng op toezien (er moet altijd meer meer meer instroom, en iedereen die jamaart is een xenofoobnazi met een geblondeerde onderbuik). Bovendien denkt D66 niet in grenzen en de ChristenUnie alleen in humanitaire eigenheiligheid. De vvd, echter, heeft last van te veel instroom. Niet omdat al die stoelslapers en goedkope loonslaven in hun privé-domeinen gedumpt worden, nee bewaar ons daar zorgen die lui wel voor. Nee, ze hebben electoraal last van de instroom. Ruben Brekelmans die iedere dag het zeepje van Eric van der Burg opraapt in Goedemorgen Nederland werd echt een beetje belachelijk. Dilan Yesildinges die steeds roept 'IS-kippen daar berechten!1!' terwijl haar ministerie meer kalifaatkippen naar Nederland invloog dan criminele veiligelanders eruit, ook.

Dus Mark Rutte ging pokeren met zijn politieke omstandigheden. Niet met het migratiedossier zelf, maar met zijn kansen in het dossier:

1. Caroline van der Plas

Ten eerste, Lientje is een stok achter de vvd-deur. Die alinea uit de vorige analyse blijft staan: En (niet) geheel toevallig komt deze dreigen-met-een-breuk heel kort nadat Lientje "schijtziek" begon te worden van de asieldiscussie en een flinke linkerhand uitstak naar Eric van der Burg: ze is vóór de dwangwet, mits er een melkquotum migrantenquotum op geplakt wordt: 15.000 en geen stoelslaper méér. Rutte kan bij de BBB rekenen op steun voor strenger-maar-niet-inhumaan asielbeleid. Maar: BBB groeit als kool en we weten hoeveel pijn dat kan doen. Komen de verkiezingen aan de vroege kant voor de partij van het agrarische achterland?

2. "De Linkse Wolk"

Deze kabinetsval komt veel te vroeg bij de Salonboomer/Klimaatwappie-combi PvdA/GroenLinks, om zwaargewicht Frenske naar voren te rollen. Geruchten over diens terugkeer naar Nederland om het land te komen verorberen zwollen sneller aan dan zijn buikomvang kon bijvreten, dus Mark hedges his bets en denkt: die Kuiken wordt nooit een sierkip, Marjolein Moorman is een muisgrijze winkeldochter van Lilianne Ploumen en Jesse Klaver is al heel lang niet meer de cool kid on the left block. Leuk dat ze elkaar feliciteren met het iedere week bij elkaar optellen van hun peilzetels, maar zonder stevig leiderschap is de linkse wolk vooral een luchtkasteel. Weet Mark ook. Hell, zelfs Arnon Grunberg weet het.

3. De Eik uit Enschede

Pieter Omtzigt. Als politicus een stevige boom, maar daarmee nog geen begin van een vol bos, ofzoiets. Het is hem aan te zien dat hij nog dagelijks in gevecht is met de oververmoeidheid van zijn eigen onderbezetting. We geloven hem als hij suggereert dat de nemesis van de premier nog niet weet hoe hij zijn eigen politieke toekomst vorm wil geven, want een nieuwe partij is geen makkelijke opgave, een terugkeer naar het CDA is uitgesloten en een aansluiting bij BBB (met Pieter in een soort vrije rol) klinkt misschien logisch maar (machts)politiek is ook onder vrienden een vies spelletje. Rutte trekt het tapijt weg onder Pieters belangrijkste bondgenoot: tijd.

4. Het soepie van de kreupelcoalitie

Het CDA bestaat amper meer. Afdeling Limburg dreigde zelfs met afscheiding van Landelijk. Wopke's dagen als leider zijn geteld, zijn lusteloze Chat GPT-tekstje spreekt boekdelen. Wil Hugo 'm opvolgen en zo ja, is hij dan de enige die dat wil? Bij de ChristenUnie kampen ze met een partijleider zonder smoel en naamsbekendheid, D66 heeft met Kaag een partijleider die al tijden laat blijken liever in het buitenland te zijn. Rob 'hoe verwarm je een huis met kernenergie?' Jetten is niet serieus te nemen, Paternotte een saaie systeemrobot. Rutte heeft zijn IV laten klappen in de hoop op V. En als niet met hem, dan met Dilan want daar wordt al heel lang een voetstuk onder gemetseld.

Migratie is een moreel onderwerp, de meeste media zullen daarin over links oreren (ze suggereren nu al dat D66 en CU 'principes' hebben inzake asielinstroom). Maar deze kabinetsval gaat niet over vluchtelingen, asielzoekers, veiligelanders, gelukszoekers of nareizigers. Deze val is een strategische schaakzet van een premier die kansen ziet om premier te blijven, en de zogenaamde principepartijen zijn in hun eigen ideologische valkuil gedonderd. Bij de vvd halen ze echter nooit de neus op voor de peilingen van De Hond, en lezen ze gewoon De T. en de GS. De BV Kees Berghuis weet, en ontkent niet, dat heel Nederland minder minder minder migranten wil. Dat is geen valkuil, dat is een campagnewapen. Zeker in een tijd waarin in heel Europa een rechtse wind opsteekt.

Beeldvorming: Iedereen is weg maar Mark werkt door

