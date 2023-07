Aanbeveling voordat u nu punt nl bezoekt:

1. Installeer uMatrix in uw browser (LibreWolf of Mullvad)

2. Trek internetkabeltje uit uw pc.

3. Tik nu punt nl in.

4. Stel uMatrix zo in dat enkel bij nu punt nl hun css en afbeeldingen toegang heeft.

Bezoek dan pas hun site, of u moet geen zak om privacy geven.