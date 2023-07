Hou toch eens op met die duimpjes man (foto gisternacht)

We hebben nog een kabinet. Er zijn "stappen gezet" in een "constructieve sfeer" en "een groot verschil met gisteren", maar ondertussen is het vandaag vrijdag en van tassendraagster Sophie Hermans (gisteren niet fysiek aanwezig, vandaar DE TAS in de handen van de MinPres) moest er vrijdag een akkoord zijn. Over een halfuurtje begint de ministerraad, en gisternacht werd duidelijk dat de vvd toch niet zo erg op ramkoers als gisteren overdag werd gespind. Er gaat namelijk NIET gestemd worden over een migratieplan, en het overleg gaat 3,5 uur na de ministerraad verder. Ondertussen is Eric van der Burg 'huiswerk' aan het maken en we weten allemaal hoe dat normaal gesproken gaat. Er is dus nog hoop (op de val van Rutte IV).

Last nigt in Den Haag