Inderdaad en vaak ook net even te luid, zeker als ze in de gaten hebben dat er stamgenoten in de buurt lopen. Schreeuwend door de gangpaden “Henk hebbie de knakworsten al gevonden!?”. Vervolgens staan ze in de rij met een chagrijnige calvinistische kop te jammeren dat het zo lang duurt omdat de caissière even een beleefd praatje of grapje met klant maakt en helpt om de boodschappen in de kar te zetten. Ondertussen worden we in eigen land nog amper in onze moedertaal aangesproken op het terras of in de winkel en maar klagen dat Fransen alleen maar Frans spreken…