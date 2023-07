Hee kijk, daar links kan ook een woonwijk!

Vergeet trouwens maar dat "Provincie" bij Provincie Noord-Holland, want over een paar jaar is er niets provinciaals aan @ProvinicieNH. Als het aan het nieuwe "provinciebestuur" ligt, mag u straks via Den Helder ZuidOost, Schagen-Oost, Schagen ZuidZuid-West, Tuitjenhorn-Oost, Warmenhuizen-Zuid, vinexwijk Het Gedempte Alkmaardermeer en via de files in de Wijkertunnels 3, 4 en 5 naar de Randstad proberen te geraken. Het nieuwe bestuur (BBB, VVD, GroenLinks, PvdA) presenteerde vandaag het coalitie-akkoord voor Noord-Holland, met daarin de harde plannen om toch echt die beloofde 184.000 huizen versneld in 7 jaar tijd te bouwen. Nu denkt u 184.000 huissies, dat valt wel mee toch? Welnu, daar wonen gemiddeld 2,13 mensen in (CBS), en dan zitten we al op 391.920 Noord-Hollandertjes extra, en dat zijn er al meer alsdan in héél Utrecht. Grote Verliezer van PS2023 is uiteindelijk de BBB geworden, "de middenpartij voor normale mensen" (dixit Jelle 'Verrader' Beemsterboer) leverde zomaar even wat snoeiharde breekpunten (boeren onteigenen, niet bouwen in weilanden) in. Oh, en de NPO-elite in Broek in Waterland krijgt eindelijk de peperdure ondertunneling van de N247, die nu nog dwars door het dorp loopt. Wie gaat dat betalen? De Noord-Hollandsche automobilist! Dankuwel.

Noord-Holland 1950 - 2022