@Mr. Krinkle | 05-07-23 | 10:15: Vandaag excuses maken is nadruk leggen op actieve daders en slachtoffers vandaag noodgedwongen via (immers iedereen is al dood) nakomelingen ervan en vinden dat die nog relevante schuld hebben. Als dat niet de gedachte erachter is, is excuses maken een zinloos en betekenisloos toneelstukje. Je kunt prima herdenken, erkennen, documenteren en onderzoeken, maar feitelijke excuses maken is waar het woke onzin wordt. Het is juist een belediging als je onzinnige excuses maakt die je logischerwijs helemaal niet KUNT menen. Enige wat zinnig kan zijn is feitelijk koninklijk banden en vermogen dat uit mistanden voortkwam onderzoeken, omdat het koningshuis inderdaad net zo onlogisch en archaïsch systeem is als het verwachten van de excuses. maar dat gaat dan ook over gehele volk dat lange tijd gebukt onder dictatuur ging. Maar excuses vanuit de "Nederlandse staat", waar iedereen nu gelijkwaardig onder valt, invloed op en voordeel van heeft is absurd.

Het gaat nu juist mis als er een racistisch verband met vandaag wordt gelegd, natuurlijk is er nog racisme en dat moet per geconstateerd geval aandacht krijgen, maar niet via een soort 150 jaar oude schuld gesuggereerd worden als een gegeven dat dat de reden van hedendaags racisme is, want dan generaliseer je juist een hele groep mensen als allemaal erf-schuldig en ben je verder van huis met nog meer nieuwe discriminatie.