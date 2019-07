Sander NPO Schimmelpenninck en Wierd Duk, als kinderen van twaalf de discussies tussen die twee zien denken ze: jongens wat een uitermate hoog niveau, als ik later groot ben wil ik precies op die manier in conclaaf met anderen. De een roept namelijk allemaal zinnige en genuanceerde dingen, bijvoorbeeld over 'rechts' en de opkomst van Baudet, heel erg genuanceerd en doordacht zelfs, dan onthoudt hij zich van jij-bakken en infantiele terminologie, hij doet immers iets bij een blad met de oplage zo indrukwekkend als het inwonertal van de gemeente Coevorden. Als die ene dan allemaal van die slimme opmerkingen op het digitale schoolbord heeft gekalkt, denkt de ander (the voice of reason op Twitter) altijd even na over een antwoord alvorens zomaar wat terug te blèren - soms reageert hij zelfs helemaal niet en dan gaat hij gewoon buiten de planten water geven ofzo.

Niet zelden ontstaat er een waardige en inhoudelijk ijzersterke discussie tussen deze twee opiniemakers, mede dankzij de evenwichtige alsook begaafde én beschaafde schare volgers van het duo. Ze bestrijden elkaar als volwassenen met belanghebbende argumenten en als iemand misschien iets minder gelijk heeft dan de ander, durven ze dat ook ruiterlijk toe te geven. Dan schudden ze elkaar de digitale hand en gaat het zo van: "Wel makker, ik was wellicht een andere mening toegedaan, maar door jouw standpunten en argumentatie zal ik mijn zienswijze toch een keer heroverwegen." Wat zo knap is aan deze twee, is dat ze nooit vervallen in dat kinderachtige gekakel wat je bij anderen regelmatig ziet gebeuren op het digitale schoolplein. Nee nee, niet bij deze twee; wat een leuke, inspirerende kerels.

O nee wacht alles precies andersom