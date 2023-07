EWr is iets raars aan de hand in omroepland. Er zijn al te veel lulprogramma's waarin elke avond weer experts en specialisten aanschuiven aan een tafel om de waan van de dag te gaan bespreken. Maar de redacties en vooral de 'hosts' die de gesprekken gaande moeten zien te houden zitten met een groot dilemma. Als je een echte specialist uitnodigt die de details weet en in staat is om met betrekking tot het aangesneden onderwerp iets zinnigs te berde te brengen, dan zapt de helft van de kijkers al snel af, want die wil vermaakt worden, of liever nog verdoofd, geaaid, gestreeld, bevestigd in de eigen vooroordelen, maar als je de halve zolen aan het woord laat, type Joling, dan gaat het al gauw helemaal nergens meer over en voldoet het programma niet eens meer aan de exorbitant lage minimumeisen waaraan het heeft te voldoen om überhaupt nog over te komen als een serieus bedoeld lul-uurtje. Maar dan verschijnt er om de zoveel tijd een figuur die de kunst verstaat om zich te positioneren tussen deze twee uitersten en die rol met zoveel overtuiging te spelen dat de kijkers niet in slaap vallen, niet afhaken en braaf zich naar het volgende reclameblok laten voeren. Dat zijn van die type's die eigenlijk geen autoriteit hebben, niks in huis hebben, nergens echt over nagedacht hebben, in feite te dom zijn om voor de duvel te dansen, maar met zoveel overtuiging hun onzin uit kunnen kramen dat ze overkomen als zieners, wijzen, voorspellers, als journalist, schrijver, historicus, politicoloog, medicus, futuroloog, filosoof., dichter, singer-songwriter en, uireraard, als ervaringsdeskundige, en dat allemaal tegelijk. Victoria Koblenko is zo'n type dat elke keer wanneer ze weer verschijnt een stukje deskundiger is dan de keer daarvóór en ook weer méér in zichzelf en haar geklets gelóóft.

Zo worden profeten geboren. Het geloof in het eigen diepe inzicht wordt keer op keer aangewakkerd door de mensen om hen heen die bewonderend vragen stellen en elke keer weer gefrappeerd lijken door de antwoorden die als spitsvondig of als diepe waarheid worden ontvangen.