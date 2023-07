Even omdenken hoor. Stel. Stel dat we de complete zorg afschaffen. Helemaal mee kappen. Iedereen naar huis. Verpleegsters, dokters, managers, assistent-managers, management-assistenten, assistenten van de managers en de rest zoeken een andere baan, dat is wat we proberen te zeggen. Dat scheelt, hou u vast, 125 miljard euro per jaar. 125 miljard. Euro. Per jaar. Dat is 7000 euro per persoon. Voor een huishouden met 2,1 kind is dat 28.700 euro. 28.700 euro om drank mee te kopen, en sigaretten, en friet, en plastic bakjes voor de friet.

Maar er is meer. Minder zorg betekent automatisch een jongere bevolking. En, zo hebben wij geleerd, jonge mensen stemmen op de goede partijen en dan hebben we geen klimaatverandering meer. Bovendien zijn de meeste racisten oude witte mannen, dus daar zijn we dan ook vanaf. En denk eens aan de besparing op AOW-uitkeringen en pensioenen. Dat tikt aan hoor. Voor Maarten van der Weijden is het helemaal goed nieuws, want die hoeft nooit meer de Elfstedenvierdaagse te triathlonnen en zijn vieze voeten te laten zien aan talkshowtafels. Er komen plekken vrij in de spitstrein. Geen applaus meer voor de zorghelden om acht uur 's avonds (of bent u daar al mee gestopt?). En iedereen mag op de vluchtstrook rijden want er hoeven toch geen ambulances langs.

En misschien zijn we eindelijk, eindelijk, EINDELIJK af van al die dokters en andere types die de hele tijd in de media lopen te zeiken over de gevaren van dit, de gevaren van dat, één glas alcohol per dag is al te veel, doe zus, doe zo, preventie tegen dinges, preventie tegen huppeldepup, terwijl het allemaal neerkomt op die ene grauwe saaie verdrietige nietszeggende boodschap dat je leven zo lang en zo miserabel mogelijk moet zijn. Voor wie doe je dat dan? Voor je accountant? We hebben nieuws: van leven ga je dood. Maar als voorkomen echt zoveel beter is dan genezen, dan stoppen we toch gewoon met genezen. Gaan jullie lekker de hele dag het ongeluk voorkomen met je wortelsap en je quinoa, en hebben wij, de rest, de onrendabelen, de irrationelen, de tokkies, het tuig, het schorriemorrie, het rapalje, het (ingehouden kotsje) volk, wel een leuk leven. GROETJES.

Nee! Ga! Weg!

Hee dat is leuk, Victoria Koblenko die gezondheidsadvies geeft