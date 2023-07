Toenemende vleesschaamte, het coronavirus en een renovatie/verhuizing doofden in 2020 de grill maar de jaarlijkse vleesfuif keert na drie jaar terug in het hart van de vaderlandse democratie. De parlementaire barbecue - in 2004 op aandringen van toenmalig Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD) al omgetaald naar Binnenhof Barbecue - heet vanaf nu NLvoedt en vindt komende dinsdag namiddag plaats in Nieuwspoort. De Partij voor de Dieren (PvdD) maakt bezwaar, een van de redenen is de rol van een BBB-senator.

Geen rookwolken boven Den Haag zoals voorheen, het perscentrum is meeverhuisd naar B67 en dat heeft geen buitenruimte voor een barbecue. Het evenement wordt daarom nu een walking dinner; "Een bredere culinaire belevenis van ons voedsellandschap", aldus de organisatie.

Nog wel hetzelfde gebleven is de drijvende kracht achter de bijeenkomst: Big Barbecue bestaande uit de vlees-vis- en zuivelsector. Even traditioneel zijn de Kamervragen van de PvdD die nooit voorstander was van de lobbyactiviteit zo dicht bij de Nationale Vergaderzaal. De partij vindt naar eigen zeggen het opzichtig fêteren van politici in de laatste vergaderweek van het parlement onwenselijk qua het belang van onafhankelijke politiek.

PvdD Kamerlid Eva Akerboom besloot deze week het vuurtje daarom wat verder op te stoken middels een setje vragen voor het kabinet. Ze las namelijk dat het lopend buffet mede is georganiseerd door Gert-Jan Oplaat, voorzitter van Nepluvi (de Nederlandse pluimveeindustrie) en van AVEC (de Europese variant). Maar: de oud-VVD'er is sinds kort ook senator voor BBB. "Hoe oordeelt u over het gegeven dat een zittend parlementariër als vertegenwoordiger van de Nederlandse en Europese pluimvee-industrie een vleeslobbyevenement organiseert op een locatie die sterk is gelieerd aan het parlement?", wil Akerboom daarom weten van 4 ministers en een staatssecretaris.

Ook wil Akerboom dat het kabinet het buffet boycot omdat vorkje prikkende bewindspersonen volgens haar niet te rijmen zijn met hun 'uitdagingen en doelen op het gebied van dierenwelzijn, klimaat, natuur en volksgezondheid'. Daarnaast wil ze dat het Nieuwspoort wordt verboden 'dergelijke lobbyactiviteiten' te faciliteren. Akerboom klikte op versturen en klapte haar laptop dicht, elders in Den Haag was het vrijdagavond wél gezellig.