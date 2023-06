'Rotterdam Topsport' had iets heel leuks bedacht. Een fietswedstrijd voor Dikke Mannen. De Tour de France voor losers boven de honderd kilo. In volgorde van gewicht uw vrienden van GeenStijl: Mosterd (106 kilo), Ronaldo (101), Van Rossem (89), Struikrover (84), GU (83), Pritt (80), Tom Staal (77) en Spartacus (39). Dus Mosterd en Ronaldo inschrijven natuurlijk MAAR NIET HEUS. We gaan onze dikke lichamen echt niet blootstellen aan het leedvermaak van anderen. Ronaldo in een officiële verklaring: "Nee, daar doe ik echt niet aan mee. Het is bovendien bijna tijd voor de VrijMiBo." Daar kan Mosterd het alleen maar mee eens zijn, zegt hij vanachter een caña bier. Nu gaat het lachen om ashaoïden niet door. Zoals Topsport Rotterdam stelt: "Tien aanmeldingen is te weinig om een peloton te vormen." Volgend jaar beter!