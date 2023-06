Ja, nou. Ik heb net Michael Jackson nog aan de telefoon gehad, en die zei dat het allemaal écht zo is! En daarom sta ik hier vandaag, in contact met de kosmos, in mijn linksdraaiende, rechts omkerende melkwegcirkels helemaal blij en optimistisch te zijn voor jullie, want Elvis Presley zal mij over vijf minuutjes weer bellen, samen met JFK, zodat ik dan eindelijk kan bewijzen dat de maanlanding nooit gebeurt is, de wereld niet plat, ook niet rond maar dus gewoon vierkant is, en het universum ook, want pannenkoeken zijn toch ook niet driehoekig, of wel soms? Nou, en dát krijg je er dus van wanneer je niet eens doorhebt dat de piramides door Neanderthalers zijn gebouwd en dat wiskunde helemaal niet door Mark Rutte is bedacht, maar door krokodillen die lang voordat de eerste mens geboren werd, toevallig hartstikke intelligent waren. Komt door al die fluoride in het water! En dan nog iets hè, het einde van de wereld is allang voorbij en wij zijn allemaal allang verleden tijd, maar dat zien we dus mooi niet omdat we in een computerprogramma zitten. We zweven met z'n allen op een harde schijf richting Andromeda, en ík ben de enige die dat doorheeft. Dus.

*vriendelijk zwaaien doet*