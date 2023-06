Voor de zwakke maagjes. Het valt mee. Kerel wordt rap uitgegraven door zijn maatjes en eigenlijk is alles daarna weer in orde. Je kan zien dat ze goed getraind zijn. Oekraïners kennen dan ook geen "dedovsjtsjina" en elke kameraad is ook echt de moeite waard om te redden. Net zoals het de moeite waard is om zorgvuldig te werk te gaan.

Is er dan wel iets veranderd aan het front inmiddels?

Ja, nu eindelijk lijkt er wat te veranderen. Er worden absurd veel eerste linie Russen gevangen genomen, soms zonder ook maar een schot te lossen. Dit is cruciaal omdat de tweede "mobiele" linie slecht kan functioneren zonder het kanonnenvoer in de eerste linie. POW, MIA, KIA of WIA verzwakt dat elke keer weer de eerste linie.

Ook opvallend is dat er veel meer Russische artillerie wordt vernietigd, meer opslag plekken of simpelweg logistieke vrachtwagens. Eerder waren vooral tanks, APC's en IFV's het doelwit maar nu begint men harder te beuken op de koning van het slagveld. Dat is positief.

Het valt ook op dat elitetroepen loopgraven "schoonmaken" en in hun kielzog de aflossing in de form van, laten we zeggen, minder goed getrainde troepen.

Het wordt dus meer buigen en breken vanaf nu.

Dit wil niet zeggen dat het vanaf nu snel zal gaan. Het zegt wel dat de Russen een groeiend probleem hebben. De gevolgen daarvan zullen wel helaas zijn dat Poetin de civiele bevolking extra gaat belagen.

Mijn voorspelling is meer zware aanvallen van de Russen op burgerdoelen. Meer focus van Oekraïne op artillerie, MRLS, logistiek en opslagplaatsen en meer loopgraven die gaandeweg van eigenaar veranderen. Dan blijft over de naar schatting 2 miljoen mijnen en de "dragon teeth" en de tweede linie die elke dag moet besluiten waar te versterken om een doorbraak te voorkomen.

Voor de mensen die dachten dat er wel een derde linie was? Die is er niet. Dit is wat Rusland kan brengen zonder totaal te imploderen. Dat zag je aan het gemak van de "staatsgreep" van Prigozjin. Hij toonde aan dat het westen van Rusland eigenlijk openligt omdat alles wat kan in Oekraïne zit.