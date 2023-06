Ze zeggen wel eens dat Nederlanders geen cultuur hebben, maar dat is helemaal niet waar. Want als er iets Nederlands is, dan is het wel rijke mensen uitlachen die domme shit doen. Het komt allemaal samen in deze video van Jake Paul, de vriend van Jutta Leerdam, waarin Jutta Leerdam, de vriendin van Jake Paul, heel hard moet lachen om een gekke bek van haar vriend, maar waarin ook een Ferrari van 4 ton gesloopt wordt (nou ja, gesloopt, hij moest even naar de dealer na een paar premature donuts). We hopen maar dat Jake het langer volhoudt als hij met Jutta gaat, eh, boksen.

