Ik was zojuist even in de Jumbo en ben me rotgeschrokken. Kaas is onbetaalbaar, het schap met de vleeswaren leeg ( niet dat ik dat vreet maar dat is het punt niet ) en heel veel goedkope producten waren niet aanwezig.

Dit is gewoon crisis. Kan het CBS toeredeneren waar ze naartoe willen redeneren maar hier klopt geen fluit van. Dit is echt ernstig. E dan komt de prijsverhoging per 1 juli van brandstof er nog overeen ( want transport wordt natuurlijk doorberekend in de boodschappenkosten ).

Doodenge ontwikkeling dit. Zagen we tijdens de Weimarrepubliek ook, met postzegels van 50 miljard Reichsmark. En met de ECB die maar geld zonder reeele tegenwaarde erbij blijft drukken zitten we in een op hol geslagen trein die bergafwaarts rijdt zonder mogelijkheden om te remmen.