Die vinden we over honderd jaar wel weer...

We dachten dat bij de doodsoorzaak van de vijf Titanic-bezoekers simpelweg "eigen schuld" zou worden ingevuld, maar de US Coast Guard vindt het toch nodig om met een robot de wrakstukken van de geplopte onderzeeër van de oceaanbodem te vissen om de daadwerkelijke oorzaak van deze plotseling beëindigde expeditie te achterhalen. Prijzenswaardig, maar voor deze reis wapperden al zoveel rode vlaggen dat het vooral een kwestie van tijd was voordat ze zich definitief bij hun geliefde oceaanstomer zouden voegen. Een overzicht:

1. OceanGate CEO Stockton Rush zei zelf al: "I've broken some rules to make this."

2. Rush vond dat de veiligheidsregels innovatie maar in de weg stonden.

3. Een OceanGate-werknemer schreef al dat meer testen nodig waren en passagiers mogelijk gevaar liepen.

4. Die werknemer werd aangeklaagd.

5. Ook de Marine Technology Society stuurde een briefje.

6. Het gebruik van carbonfiber voor de romp, ondanks dat alle kenners zeiden dat je dat niet moet doen.

7. Carbonfiber romp werd ontworpen en gebouwd met een krappe deadline van zes weken.

8. Carbonfiber gekocht van Boeing met grote korting omdat het al over de datum was. (al ontkent Boeing op zijn Hugo's alle betrokkenheid)

9. Besturing via een Logitech gamecontroller.

10. Voor de rest maar één knop in het hele apparaat.

11. Handvatten en verlichting van Camper World.

12. Gebruikte patrijspoort door fabrikant slechts goedgekeurd tot 1.300 meter diepte.

13. Werd van buiten afgesloten met dikke bouten, waardoor passagiers niet zelfstandig konden ontsnappen.

14. Bij eerdere duiken viel de communicatie regelmatig uit.

15. Passagiers moesten een document tekenen waardoor OceanGate niet aansprakelijk is in geval van een eventuele dood.

Dit wetende kunnen we niet langer spreken over een expeditie, maar eerder over Russisch roulette met een leuk uitzicht. Hoewel het belangrijk is om de oorzaak van rampen te achterhalen, gaan eventuele nieuwe veiligheidsmaatregelen natuurlijk niets oplossen bij nalatige cowboys zoals OceanGate. Bespaar op de kosten en tijd van een onderzoek, schrijf "eigen schuld" in het verslag en laat die Rubiks kubus op de bodem liggen.

