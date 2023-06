Vandaag bij Het Filisofisch Kwintet zat Clairy Polak weer lekker te lullen met een keur van 'denkers' waaronder Tjeenk Willink die er als een zelfverklaard 'eminence grise' zat te oreren, niet in de laatste plaats omdat hij van Clairy zoveel ruimte kreeg.

Het ging over de democratie, over democratische waardem, over het algemeen belang en ook over de vraag of groeperingen als Extinction Rebellion nou wel of niet binnen die democratie opereren als ze oproepen tot burgerlijk ongehoorzaam zijn.

Tjeenk Willink vond van wel en hij kreeg bijval, want, zo redeneerde hij, ER valt de democratie niet aan door die in zijn geheel te verwerpen, maar focust op slechts één deelaspect, vindt dat de overheid op één punt en slechts op één punt, 'het klimaat' zeg maar, niet doet wat gedaan zou moeten worden, dus op slechts één onderdeel niet in het algemeen belang opereert.

Da's, wat mij betreft, een heel rare redenering, en wel om twee redenen.

Ten eerste, je zondigt tegen de democratische regels of niet, je kunt niet 'een beetje' zondigen en dan beweren dat je eigenlijk geen overtreding begaat. Je kunt ook niet een beetje zwanger zijn, om een vergelijking te maken die in het gesprek ook inderdaad werd gemaakt. Als je de democratie niet in zijn geheel zegt te willen omverwerpen, betekent dat nog niet dat je je niet ondemocratisch gedraagt.

Maar ten tweede, de centrale vraag werd slechts aangekaart, niet expliciet gesteld en ging volledig verloren, en dat is de vraag of de democratie zelf waardenscheppend is, en of je 'dus' simpelweg kunt spreken van democratische waarden. Anders gezegd, bepaalt de democratie zelf wat het algemeen belang is, of wordt die waardebepaling voorafgaand aan en los van de democratische regels gedaan?

Tjeenk Willink lijkt zich op het standpunt te stellen dat het algemeen belang afleidbaar is van de democratische regels, dat het een uitgemaakte zaak zou zijn dat heden de overheid, als het over 'het klimaat' gaat dat algemeen belang niet dient, en dat Extinction Rebellion mutatis mutandis hdat algemeen belang dient en derhalve binnen de regels der democratie opereert.

De democratie als politiek stelsel is zelf niet waardenscheppend, is mijn stelling, maar drijft op normen en waarden, op een moraal die breder is en dieper gaat, in onze contreien voor een groot deel nog steeds de Christelijke moraal. He algemeen belang is een afgeleide van die moraal, komt niet voort uit de democratie en wordt ook gedragen door krachten die voor het grootste deel pre-democratisch zijn.

Waarom die democratie heden niet zo lekker (meer) functioneert komt met name omdat de basis waarop die drijft, de moraal, versnipperd is geraakt en velen, waaronder de bestuurders, zich steeds minder of helemaal niet meer door een moraal laten leiden.