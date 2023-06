Ja, we weten het: in dit land is echt alles verboden en binnenkort mogen we dus ook al niet meer een ijskoude opentrekken. Geen laatste keer voor een stijve. Niet meer ketsen in de kist of batsen met de gebalsemde. Ministers Yeşilgöz en Bruins Slot luisteren naar het advies van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum en willen lijkschennis strafbaar stellen en dan is het gedaan met bonken op de begraafplaats. Alle extreem koude flauwe kutgrappen terzijde, is dat natuurlijk een uitstekend idee en raar dat het niet eerder is ingevoerd. Zo'n beetje ieder detail van uw leven is gevangen in de meest onbenullige regels, maar zodra u in de vriezer ligt is het vrij graaien. Grapperhaus wilde destijds niet aan een wetswijziging omdat #metoocold weinig voorkomt en het theoretisch bestraft kan worden via andere wetten, maar het lijkt ons dat we qua dergelijke activiteiten maar beter zo duidelijk mogen kunnen zijn. Als u een dierbare bent verloren en er later achterkomt dat iemand achteraf aan haar lichaam liep te friemelen, wilt u tenslotte geen risico lopen dat de dader zijn straf ontloopt door juridisch gehaarkloof. Dus hup verbieden dat koudkrikken: als we de pijp uit zijn verdienen we onze rust.