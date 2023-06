Tuurlijk, armoede is relatief. Maar het is wel relatief vervelend. Het onderzoek onder een representatieve steekproef van 433 Nederlandse basisscholen door SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de ABN AMRO Foundation en het Jeugdeducatiefonds (PDF) rapporteert dat "38 procent van de kinderen opgroeit in gezinnen waar bezuinigd is op basisbehoeften. 28 procent van de gezinnen heeft moeite met het voldoen van de schoolbijdrage." Ook opvallend: "Niettemin verschijnt ongeveer een kwart van alle kinderen in de klas zonder voldoende te hebben ontbeten." Maar mag je "bezuinigen op basisbehoeften" in Nederland dat het op drie na rijkste land ter wereld is eigenlijk 'armoede' noemen?

In ieder geval ziet het onderzoek de verdeling ook terug in de schoolprestaties. "Kinderen die opgroeien in gezinnen met een lager inkomen (minder dan 20.000 euro) krijgen gemiddeld genomen een kaderberoepsgericht advies, terwijl kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen (40.000) gemiddeld genomen een havo-advies krijgen."

Dat zou je kunnen lezen als een verdere consolidatie van de tweedeling tussen huiseigenaren en huurders, thuisbezorgers en thuisbestellers. Ware het niet dat praktijkgerichte beroepen als timmerman, loodgieter en makkers in de elektro- en installatietechniek enorm in trek zijn en hun baangarantie en salaris dat weerspiegelt. Enfin, u heeft niets te verliezen dan uw ketenen.