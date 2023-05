Precies, dat!

Varkenscyclus!

Nu is er een tekort aan vaklieden en straks is er overschot.

Net zoals de vraag naar lithium voor batterijen. Er is nu een tekort maar over een paar jaar raak je het aan de straatstenen niet kwijt.

Zo werkt de mensheid; de verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige situatie en gewoon doorgetrokken naar de toekomst. Het is niet slim, het is niet dom of naief...het is gewoon the way it is.