Ironie kan leuk zijn, maar moet om echt effectief te zijn gedragen worden door een alternatieve kijk op de werkelijkheid, anders werkt het niet. Het is zelfs genoeg als die andere invalshoek slechts vermoed wordt, als de kijker; luisteraar of lezer die zelf invult en alleen maar dénkt te weten vanuit welke positie de ironicus opereert.

Bij van Roosmalen is, vanwege de overdaad aan ironie, zelf dat tweede niet meer mogelijk. Hij springt met zijn spotternijen en schimpscheuten alle kanten uit, en het trucje om exact het tegengestelde te zeggen van wat hij bedoelt ("ik vind het geweldig") gebruikt hij zo vaak dat je er moe van wordt, wachtend op dat nooit komt, het moment waarop hij stelling neemt en je eindelijk wat contour waar kunt nemen.

De wereld is zonder betekenis, het gaat allemaal nergens over, niks doet ertoe, alle pogingen van wie dan ook om ergens zin aan te geven, om iets betekenis toe te kennen, om iets moois te maken, iets mooi te vinden, ergens voor te gaan, ergens energie in te steken, het moet kapotgerelativeerd worden tot er niks maar dan ook niks van over is.

Uiteindelijk, en daar zijn ze nu hard mee bezig, houden ze niets meer over en kunnen ze alleen nog maar hun eigen cynisme aanvallen met hun cynisme en valt het stil.