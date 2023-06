Het zegt toch wel voldoende over de status van het leiderschap in Frankrijk en Duitsland dat Rutte en die Italiaanse mevrouw met Ursula -7 kinderen - von der Leyen in friggin' Tunesia moeten gaan bedelen of ze alsjeblieft de bootjes een beetje willen tegenhouden.

Man man.

Als we nou ophouden met ons te laten chanteren door "jullie moeten ons redden, anders verzuipen we"-EU-vaarders en hun paladijnen hier maar gewoon terugslepen en wat er wel doorkomt vastzetten zonder rechten, afgezien dan van het recht op terugkeer met alleen 3 maaltijden per dag en een gedeelde was- en doucheruimte, moet je eens zien hoe rap het over is.

Jamaar Graai, de zielepoten dan?

Nou, simpel, aanmeldcentra in de betreffende landen daar, geen papieren = geen behandeling en opvangcentra door ons gefinancierd in de regio. Migratie is geen asiel. Asiel is opvang en per definitie in beginsel tijdelijk, migratie is, ok, jij hebt papieren en een bult geld of een ondertekend arbeiscontract, kom maar en als het misgaat geen sociale voorzieningen maar hophop, weg. We zijn toch gekke Gerritje niet?