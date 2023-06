Michael Ruperti wordt de nieuwe advocaat van Ridouan Taghi. Dat blijkt volgens het AD uit een interview van het AD met Ruperti, dus wie zijn wij dan om daaraan te twijfelen. Eerder werd Ridouan Taghi verdedigd door Inez Weski, maar dat liep zoals bekend een beetje uit de hand. Toen zou Ridouan Taghi het dan maar zelf gaan doen, maar hij heeft nu alsnog een raadsman gevonden. Ruperti is regelmatig in het nieuws geweest als advocaat van al dan niet gedupeerde militairen in allerlei zaken (waaronder Sil A., de commando die beweerde dat hij heeft gesproken over het omleggen van Taghi in Dubai, maar dat is kennelijk geen belangenverstrengeling, red.) en verdedigde onlangs Soldaat in de War on the Avondklok Willem Engel. Wij wensen de heer Ruperti veel sterkte veiligheid toe.

Tevens: ex-Staatsman