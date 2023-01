De laatste jaren betrap ik mijzelf steeds vaker op de gedachte dat het lijkt dat er een anti-blanke rassenjustitie is ontstaan.



Opruiing.

- Engel (blank) negeerde met kopjes koffie het demonstratieverbod.

- Akwasi (niet-blank omdat IK dat andere woord niet meer mag zeggen, en hij wel) die bekend is van de uitspraak " als ik een Zwarte Piet zie, dan sla ik hem op zijn bek", werd ook vervolgd voor opruiing maar die zaak werd geseponeerd.

- De aangifte tegen Sylvana Simons vanwege anti-blank racisme (GS had er een keer een topic over), nooit meer iets over gehoord.

- Die man die opriep sinterklaas te vermoorden, werd wél veroordeeld: 1 week taakstraf, maar ja ... dat was dan ook een 'witte helper' (Rogier Meijerink, bekend Bij GS, die schreven een topic erover).



Het valt gewoon op dat bij alle veroordelingen in NL in een rechtszaak over opruiing, de veroordeelde altijd of een autochtone, blanke NLer, en anders een jihadist/ISIS-sympathisant die behalve opruiing ook opriep tot terrorisme.

Een rechtszaak over opruiing waarbij de veroordeelde voor de verandering een keer niet een autochtone, blanke NLer of een jihadist/ISIS-sympathisant was, heb ik nog niet gevonden. Daarom denk ik steeds vaker dat het lijkt dat er een anti-blanke rassenjustitie is ontstaan.

Oordelen rechters en officieren van Justitie o.b.v. van de tekst van 1 GW, of o.b.v. van een woke etnocide 'weg-met-ons' onderbuik-gevoel? Geldt art 1 GW wel écht voor iedereen?

Ik ben hier nog niet over uit. Maar het verschil valt me wel op.