Welk spel wordt hier gespeeld. Welke belangen verkeren hier in wedijver. En als je Taghi-commando van het Korps Commando Troepen Serge A. die halverwege het spel z'n naam naar Sil A. verandert al niet meer op z'n woord kan geloven als hij zegt dat het de schuld van de AIVD en MIVD is, waar doen we het dan eigenlijk nog voor. 'Sil' is wel erg androgeen trouwens, sorteert hij wellicht voor op de Isla Byrson-route naar een vrouwengevangenis?

Maar dan toch even wat nieuwe bevindingen over Sil A. Hij was namelijk al "vanaf 2016" nauw betrokken bij het opzetten van de nieuwe Nederlandse, sinds januari jl. operationele Special Forces eenheid 102 compagnie bij het Korps Commandotroepen. Hij "gebruikte zijn operationele kennis om dit nieuwe team vorm te geven. Van de leiding kreeg hij de vrijheid tactieken te bedenken en apparatuur te testen die de militairen het beste konden gebruiken. (...) De teamleden hadden nauwe contacten met de geheime diensten AIVD en MIVD. Soms gingen medewerkers van de inlichtingendiensten mee op de verkenningen."

Dat maakt het des te smeuïger dat Sil A. nu dus inderdaad ook 's lands inlichtingendiensten in de richtkijker zet. Advocaat Michael Ruperti: "De AIVD en MIVD zijn volgens mijn cliënt betrokken. Zij zouden ook meer duidelijkheid kunnen geven over wat er nu precies speelde. Meermaals heb ik erop aangedrongen om deze medewerkers te horen, maar dat wordt tot nu toe steeds tegengehouden wegens een beroep op het staatsgeheim." En dan de hamvraag natuurlijk; was er een soort van operationele spill-over tussen het opzetten van 102 compagnie en Sil A.'s bijbaantjes?

'Het maakt niet uit of het waar is, we willen het ze horen ontkennen.'

Korps Commandotroepen: "Onder de radar, boven jezelf" (haha)