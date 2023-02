"Voor mij is dit een man die denkt dat hij een vrouw is."

Kans is groot dat hij dat helemaal niet denkt, maar dat hij enkel zegt dat hij dat denkt. Dat is het grote probleem, dat je van buiten op geen enkele manier vast kunt stellen wat er in iemand's hoofd omgaat.

1) Wat is het dat bepaalt dat iemand zich een vrouw voelt? Hoe weet de ene vrouw überhaupt als hoe de andere vrouw zich voelt? Is er werkelijk sprake van een universeel vrouwelijk gevoel dat zich onderscheidt van een mannelijk gevoel?

2) Als iemand beweert zich vrouw te voelen, wat zegt die persoon dan eigenlijk? Beeldt die persoon dat zich enkel maar in, of voelt die persoon zich werkelijk vrouw? Of, liegt die persoon willens en wetens?

Als op de eerste vraag al geen antwoord te geven is, is op de tweede al helemáál geen antwoord mogelijk.

Kortom, een categorisering, zoals in een paspoort, enkel op basis van een onmogelijk te toetsen gevoel is een uiterst heikele zaak.

Overigens, wat ik maar steeds niet gbegrijp is hoe het kan dat als gender slechts een social construct is iemand er desondanks zeker van kan zijn zich 'een man' of 'een vrouw' te voelen. Dat gevoel moet, zo is mijn redenering, ook gestoeld zijn op datzelfde social construct. Dat zie je ook, het heel opvallend zelfs: transgender 'vrouwen' scheppen er in het overgrote deel van de gevallen een behagen in om juist de cliché's van vrouwelijkheid te omarmen en er overdreven vrouwelijk, op het seksitische af, uit te zien, precies zoals travestieten dat doen.

Van die travestieten begrijp ik het dan nog wel, die gaan gewoon voor de overdrijving, die spelen met de rol, maar transgenders beweren vanuit hun binnenste dat sterke gevoel te hebben anders te zijn dan wat hun geslacht hen vertelt. Waarom moet dat anders zijn zich dan per se uiten in cliché's?