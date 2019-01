Even voorstellen: Marc Pollen, startte als officier bij het Korps Mariniers en groeide daarna door tot pelotonscommandant van een antiterreureenheid van NLMARSOF (Maritime Special Operations Forces), M-squadron, in vervlogen dagen bekend als de Bijzondere Bijstandseenheid. Na 13 jaar bij het Korps ondernemer geworden en inderdaad, een vriend van de show wiens Kickstarter jullie de reaguurders nog over de streep getrokken hebben! En dan Jeroen Graas, oud operator en sectiecommandant van het Amsterdamse arrestatie team, daarna ondernemer geworden, en met zo'n kop erbij dus eigenlijk gewoon een soort Arie Boomsma, maar dan niet onhebbelijk.

Is hun eerste aflevering, doen het helemaal in hun eentje, en waren daar begrijpelijk licht nerveus over. Een leven lang ijzer vreten in de modder dan wel vrije markt, en dan ineens ten overstaan van de wereld over je gevoelens praten. Maar man wat is het de moeite waard. Want voor het eerst dat hier twee Nederlandse operators zo openhartig en zonder enige filter praten over wat er nodig is om op dat niveau te kunnen functioneren. Want wat is gedrevenheid? Waar komt het vandaan? En hoe cultiveer je het? Dat zijn de vragen die hier centraal stonden, en geen jeugdcomplexen blijven gespaard. Kortom, gewoon even een uurtje voor gaan zitten, en toon die gasten wat liefde. Waar zijn we immers zonder zulke lui.