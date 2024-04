Een mini-docu geschoten door iemand die het kan weten, want Marc Pollen begon zelf als officier der mariniers en groeide daarna door tot pelotonscommandant van de binnenlandse antiterreureenheid van NLMARSOF (Maritime Special Operations Forces), M-squadron, in vervlogen dagen bekend als de Bijzondere Bijstandseenheid. Maar goed, bovenstaand dus de 'troop phase', het zwaarste deel van de POTOM, de Praktische-Opleiding tot Officier der Mariniers. Het is eigenlijk leren schaken met lood, bepakking en vijandig vuur. Meer na de breek.