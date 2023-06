Hoe kun je in het huidige veld van lulprogramma's nog een beetje op positieve manier opvallen? John de Mol weet het precies, of eigenlijk weet hij het helemaal niet, maar kijkt hij naar de kijkcijfers en stuurt hij op basis van die cijfers snel en doeltreffend bij. Dat is een gave. De beste ondernemers zijn diegenen die niet ultiem creatief zijn maar een hele fijne neus hebben voor hoe de markt beweegt en op die bewegingen onmiddellijk weten te reageren. Met de VI-boys heeft-ie op dit moment een kijkcijferkanon, dat weten de boys en dat weet hij, en als de heren dan even op zomerreces gaan is het voor de Mol zaak om het kanon op geen enkele wijze schade te berokkenen, dus zet hij in het zelfde decor ongeveer het tegendeel neer van wat de boys dagelijks laten zien. Dan kan er niks misgaan. Het trouwe publiek zal met de dag meer terugverlangen naar de oude, getrouwe VI-boys, die triomfantelijk hun zetels weer op zullen eisen, ook als Marcel en Gijs het best aardig doen. Want als ze het aardig doen, dan verdienen ze misschien een eigen show voor een eigen publiek, en als ze het slecht doen is dat voor het kanon alleen maar gunstig.

Marcel en Gijs, ze deden het wel aardig in Media Inside, een meta-lulprogramma, een commentaar op andere programma's, inclusief de lulprogramma's. Maar nu zijn ze met ongeveer dezelfde formule een echelon lager gaan opereren, zijn ze zelf een lulprogramma. Het is erop of eronder voor hen, en misschien is dat wel hun uitdaging, waren ze inmiddels te kritisch in de ogen van de Vara die het iets te veel moest ontgelden en moesten ze sowieso op zoek naar een andere werkgever of stoppen. De dood of de gladiolen.

Het zal de Mol niet uitmaken, die zit achterovergeleund aan de knoppen, wetende dat de VI-boys het spel als geen ander begrijpen.