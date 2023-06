Het blijft natuurlijk achterlijk als je al jaren weet hoeveel mensen je per week laat instromen, maar niet klaar bent om ze onderdak te bieden.

Nee, ipv onderdak regelen is er een complete bouwstop in het leven geroepen.

Oeps!! Wat nu?

“We hebben agrarische grond nodig om bouwgrond van te maken.”

Hoe?

Nou kijk, we zeggen dat er teveel stikstof is én te weinig natuur.

Dan houden we de boer een vette worst onder z’n neus en gaat hij z’n bedrijf stoppen.

Boeren die niet meewerken gaan we onteigenen, da’s uiteindelijk financieel nog aantrekkelijker voor de boer en de overheid krijgt haar zin.

Alleen lopen we 8 jaar achter….

Ondertussen is bouwen teringduur.

Materialen, personeel, grondprijs, rente, ontwikkelingskosten.

Allemaal duurder.

Wat jaren geleden in verdragen is vastgelegd blijkt nu een flop, onhaalbaar.

Rutte moet dus gewoon even in Brussel zeggen : “gaan we niet doen”!

Italië schreeuwde terecht moord en brand over Lampedusa en ze hebben een regeling.

De wil is er gewoon niet.

Maar laat het vooral nóg verder uit de hand lopen, Leo en cornuiten.

Dan kunnen jullie achteraf weer janken dat de vreemdelingenhaat is toegenomen…

Het één is een gevolg van de onkunde en eigenwijsheid van de ander.