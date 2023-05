We zagen de afgelopen jaren verschillende prachtige manieren waarop klimaatdemonstranten worden onderbroken. Het waterkanon blijft een klassieker, maar onderschat ook de kracht van een boze burger niet. Wegdragen is cliché, maar wegdragen met tafel en al was wel weer een leuke variatie. Lange tijd dachten we dat de medewerkers van de door activisten bezette showroom die de lichten en verwarming uitdeden en naar huis gingen de beste reactie hadden op deze ongewenste drammers, maar dat was voordat we deze video's zagen. Milieuactivisten in Zweden probeerden de live finale van de lokale Dancing with the Stars te verpesten, maar hadden niet gerekend op laagvliegende camera's. Het resulteert in een magnifieke botsing tussen productie en interruptie die in één klap alle energie uit de actie ramt. De vervelende verstoorders zijn een paar seconden later afgevoerd en uit beeld gezet terwijl de dansers geen stap misten. Heerlijk effectief. Dergelijk camerawerk verdient een Oscar.

Camera-POV

Activisten-POV: Hij zag hem nooit aankomen