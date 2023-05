Arabisch gezegde: "Ze vermoorden je en rouwen om je op je begrafenis." En, Just Stop Oil spreekt vloeiend Arabisch. Maar goed, we schrijven "aangehouden" in de kop omdat de politie schrijft dat "At around 08.25hrs, officers detained a male member of the public for common assault after an altercation between him and two Just Stop Oil protesters on Blackfriars Bridge this morning. There have been no arrests. Police are investigating the matter." Gelukkig maar, want voor het weet mag je niet eens meer mensen naar de politie gooien. Eind vorige week was het ook al raak, elders in Londen, zie onderstaand.

Eerdere ONLUSTEN, eind vorige week

