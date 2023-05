Kernenergie is altijd al het antwoord.

Het is het veiligst ourworldindata.org/grapher/death-rate...

Het is het goedkoopst www.mackinac.org/blog/2022/nuclear-wa...

Het is het milieuvriendelijkst www.energy.gov/ne/articles/3-reasons-...

Het heeft de laagste koolstofdioxide uitstoot www.lse.ac.uk/granthaminstitute/expla...

De heksenjacht tegen kernenergie is de mooiste prestatie van de fossiele industrie ooit. Frankrijk trapte daar niet in, en dat scheelt al decennia bizar veel uitstoot. ourworldindata.org/grapher/low-carbon...

Hetzelfde geldt voor kernwapens. Hiroshima en Nagasaki zijn hels, maar vergelijk dat eens met D-day, het oostfront, het Ardennenoffensief, Iwo Jima en vele andere veldslagen. Een openlijke aanval op Japan was een bloedbad geworden. De eerdere brandbommen op Tokio waren ook inhumaan. Er bestaat helemaal geen correcte manier om oorlog te voeren.

Grootmachten spelen graag in proxyoorlogen een potje schaak. Die willen liever niet dat het potje schaak ontwikkelt tot iets levensbedreigends voor presidenten, premiers of dictators. Er moet ook niet te veel vernietigd worden, want dan is de hobby niet meer te betalen. Politici en zakenlui willen geen kernwapens, want het is slecht voor business. Hier ligt helemaal geen ethisch motief aan ten grondslag.

Liever had ik een feodaal gevecht gezien zoals in Dune van Frank Herbert. Geef Poetin en Trump allebij een mes, en laat ze het uitvechten. www.youtube.com/watch?v=jkghtyxZ6rc Het is tijd dat Henk en Ingrid niet meer betalen, het is tijd dat Jan Soldaat niet meer sterft.

Nu is Bakmuth niet een slagveld, maar een slachtveld voor jongeren van Russische, Aziatische, Oekraïne of westerse afkomst. Jongeren die dit allemaal niet verzonnen hebben, alles verliezen en nooit iets konden winnen. Kanonnenvlees dat achteloos wordt verbrand op de BBQ door vraatzuchtige volidioten. Excuses aan alle andere idioten die hier hiermee helaas beledigd hebt.

Deze oorlog stopt pas, als de mensen in de commandobunker zijn overleden. www.businessinsider.nl/revealed-vladi...