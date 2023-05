Ik zou zeggen, let the games begin. De polarisatie in dit land is voorbij het punt van terugkeer. Kan opeens veel beter zien waarom Bosnië ontaardde in een vuile oorlog van buurman tegen buurman. Het wederzijdse begrip is geheel weg. Omgeslagen naar aan oprechte haat grenzende afkeer.

Als dit is zoals het gaat, dan gaat het maar zo. Inmiddels heb ik er geen probleem meer mee ook. Ben zelf ook voorbij het point of no return geraakt. De AIVD had gelijk, dit land wordt toenemend bedreigd door complotgelovende halvegaren, in een hallucinante strijd tegen een imaginaire Kwaadaardige Elite. Dit groep is zo ver in hun eigen confirmation biased bubble geraakt dat er niets meer aan te redden valt. Het blaat elkaar na, het verzint aantijgingen die geen grond meer hebben in de realiteit, het hitst elkaar op, het vuurtje wordt opgestookt in elkaar versterkende en bevestigende sociale bubbels.

Waar dit land naartoe gaat de komende jaren is hopelijk net geen burgeroorlog maar het gaat weinig schelen. De wederzijdse haat is voelbaar. Je kan niets meer zeggen of het wordt expres verkeerd uitgelegd of geciteerd. Elke uitspraak wordt geframed als kwaadwillendheid tegen de eigen groep.

Dit gaat uit de hand lopen.