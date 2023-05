Gisteren twee collega's gesproken met kinderen van in de twintig. Vanochtend familielid gesproken met kind van 19. Zelf heb ik twee kinderen van rond de twintig. Stuk voor stuk maken wij als ouders ons zorgen over de toekomst van onze kinderen en dan vooral: waar moeten ze wonen? Er is geen fatsoenlijke koopwoning meer te krijgen rond je 25e, waar wij dertig jaar geleden wel een woning konden kopen. Als je nu single bent of een modaal inkomen verdient, kun je het helemaal wel schudden met een eigen woning.

Dochterlief heeft een tijdelijk huurcontract van twee jaar in een grote studentenstad. Daarna wordt ze er doodleuk uitgeschopt omdat de investeringsmaatschappij daarna fijn de huur weer kan verhogen.

Ander kind woont op 60 vierkante meter voor 1200 euro per maand in een tot "appartement" omgebouwd kantoorpand ergens in de randstad.

Statushouders, die hier nog nooit 1 dag gewerkt hebben EN dus geen cent belasting hebben betaald, krijgen een sociale huurwoning. Zo'n woning waar mijn kids minimaal 12 jaar op de wachtlijst moeten staan. Bij Entree punt nu in Oost-Nederland is de wachttijd volgens een recent artikel in de Stentor inmiddels opgelopen tot 22 jaar.

Godverdomme overheid: doe iets aan die achterlijk hoge instroom van asiel-/gelukszoekers, want ons land kan het niet meer aan.