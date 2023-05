Take the fight to them

Gerommel langs de Grens klinkt als een Willy Vandersteen-uitgave maar in dit geval is het een uitermate bloedige uitgave met minder frieten en meer borsjtsj. Naast de beslommeringen in Bakhmut - de stad zou na maanden ellende te pakken genomen zijn door Wagner, Poetin blij, Oekraïne ontkent, omsingeling voor de Russen dreigt - is het ook een stuk verder naar het noorden (weer) hommeles. Het blauw-geel getinte deel van de sociale media ontploft momenteel met jubelberichten over Oekraïense tanks en 'light armoured vehicles' (jeeps, APC's) óp Russisch grondgebied. En wel bij het grensstation van Grayvoron, ten noorden van Kharkiv en ten zuiden van de Russische plaats Belgorod. Er vinden 'gevechten' plaats, Russische grenswachten zouden overhoop zijn geschoten (video boven / hier ligt er een te slapen), er zijn boots on the ground, helikopters in de lucht en op dronebeelden zijn Oekraïense knokvoertuigen te zien. In Rusland, dus. Dat heeft vooral symbolische waarde: de Russische grensbewaking blijkt toch vooral gebouwd op nuclear deterrance en het zal de inwoners van Rusland een gevoel geven dat de oorlog zich toch echt in het Moederland kan (gaan) afspelen.

'Daders' lijken niet per se Oekraïners te zijn, maar Russen en Wit-Russen die aan Oekraïense zijde knokken - zoals deze Poetinhaters van het 'Liberty of Russia Legion'. "The Legion and the RDK completely liberated the settlement of Kozinka, Belgorod Region. Advance detachments entered Grayvoron", claimen ze zelf. Het wordt dan ook niet neergezet als een 'aanval op Rusland', maar een 'bevrijding van het Kremlin'. WEW. Deze vernedering gaat Vlad niet leuk vinden! Later meer.

UPDATE - Het zou gaan om 2 tanks, 1 APC en 9 pantservoertuigen zoals HMMWV's en MRAP's. Die laatste dingen hebben ze gekregen van de Amerikanen

UPDATE - Voorts: wilde geruchten dat Russische legereenheden overlopen naar Oekraïense zijde. Is momenteel natuurlijk allemaal ruis, maar te mooi om niet te delen

UPDATE - Kaartje hiero

