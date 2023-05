Vechten op de kermis vond in de 19e eeuw overal in het land op grote schaal plaats.

Hoezeer mensen aan dit vermaak hechtten, blijkt wel uit de reactie op het besluit van de gemeente Amsterdam om in 1876 de kermis af te schaffen. De kermis in Amsterdam was berucht in de tweede helft van de 19e eeuw. Elk jaar in september was het een groots volksvermaak waar vooral mensen uit de lagere klassen op af kwamen. Het ging er ruig aan toe. Bezoekers dronken veel alcohol en vaak ontaardde dit in grote vrijpartijen en orgieën. Ook vechtpartijen waren aan de orde van de dag, zo valt onder andere af te leiden uit een fragment van het boek De Volksvermaken van Jan Ter Gouw uit 1871, die een tafereel op de kermis beschrijft: “Daar vechten voor de deur, als dol en onvervaard, De zoon van Jochem Schram en Mewis Geitebaard.”

Het afschaffen van de kermis

Al deze losbandigheid was de gegoede stand van Amsterdam een doorn in het oog. Eerst werd besloten om de kermis in plaats van drie weken slechts één week te laten duren, maar dit mocht niet baten. In 1875 was het stadsbestuur de problemen die met de kermis gepaard gingen zo zat dat besloten werd om de kermis helemaal af te schaffen. Dit stuitte op veel verzet, met name onder de arbeiders in Amsterdam. Ze meenden dat ze recht hadden op dit verzetje dat immers maar één week per jaar in beslag nam. Een protestbeweging tegen de naderende afschaffing was snel geboren. Via leuzen en anonieme brieven werd opgeroepen om te gaan protesteren tegen de naderende sluiting van de kermis.