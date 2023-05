Meer regeltjes en meer gedoe is over het algemeen hartstikke SHIT maar dit is toch wel lekker hoor. Een LAWAAIFLITSPAAL. En ho, niet om fabrieksknetterende Ferrari's of Lambo's te pakken, maar van die knuppels die knallen in hun omabak laten tunen (door brandstof in de uitlaat of de turbo te spuiten) of nog grotere debieltjes die een gaatje in de uitlaat hebben geprikt. En dan niet eens in VW GTI's, maar in gewone Golfjes, knallend van stoplicht tot stoplicht, bestuurd door mannen met een heel kleine pik. Vaak hebben ze dan ook nog een GTI-badge achterop geplakt om het van de daken te schreeuwen. KIJK MIJ IK HEB EEN KLEINE PIK. En als ze moeten gassen leggen ze het af tegen een Prius. Dat soort lui dus, die mogen branden in de hel, met hun auto's erbij, en het is GOED dat men (misschien ooit) gaat optreden tegen knallende en knappende debielmobielen. Einde.