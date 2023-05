Ik heb wel eens meegemaakt dat ik op een maandagochtend na een nachtdienst in mijn blote reet op de bank zat en er meerdere keren werd gebeld. Laat gaan dacht ik, dat is Shariff. Die heeft zijn speelgoed op mijn balkon laten vallen en hij moet maar leren dat sommigen mensen misschien liggen te slapen? Daarna aan de deur bellen en ook kloppen. Echt hè , kutblaag moet ophouden nu.

*deur kraken horen doet

Ik vlieg van de bank de gang in en zie dat mijn deur gewoon geforceerd wordt en trek hem open. Drie volwassen baardmannen die gelijk beginnen gamelagamela met iemand beneden. “Vuile vieze k*lijers!” Ik grijp mis achter mij want de imperial had ik na lange tijd die week naar de kelder gebracht. Zij lopen al snel naar beneden terwijl ik mijn broek aan trek en de autosleutel pak. Ik vlieg naar beneden en zie niemand in de verste verte niet. Mijn auto staat voor de deur en spring erin op zoek naar deze gasten. Echt,,, als ik ze op dat moment gezien had had ik gewoon de stoep opgereden en de zooi platgereden. Geloof me, je gaat echt helemaal door het geluid als zoiets in/bij je thuis gebeurt. Moraal van het verhaal, als je thuis een wapen hebt gebruik je dat in zo’n situatie en dat is levensgevaarlijk voor de indringer. Veel succes met huizen binnendringen!