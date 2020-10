En dan nu ongelofelijk goed corona-nieuws, en een opsteker voor alle bange mensen die nu bibberend thuiszitten en mondkapjes aan het maken zijn van de gordijnen. Weest niet bang! Niet iedereen gaat eraan. Weet u nog, dat tiktok-meisje dat in maart van dit jaar - tijdens Peak Eerste Golf - een toiletbril in een vliegtuig aflebberde met haar tong? Nou, die meisje leeft nog hoor, zo is te zien op een kerngezond filmpje dat is opgedoken op internet. Een hele opluchting en wij zijn even RedTeam aan het vragen Hoe Dit Kan. In de tussentijd: Was je handen stuk, hou anderhalve meter afstand, ga weg als het druk is, hoest en nies in uw elleboog, draag mondkapje, en reinig toiletten met uw tong. Weerstand, je weet zelf.