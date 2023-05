Het is alweer twee jaar geleden dat we u vertelden dat Hugo de Jonge wederom helemaal niets kon en van 5,1 miljard euro aan corona-uitgaven niet kon vertellen of het goed was besteed. Inmiddels is Hugo gepromoveerd tot minister van Huizenbouwen waar hij bewijst dat hij ook geen huizen kan bouwen, maar dat lost de problemen in de VWS-administratie niet op. Ook vandaag concludeert de Rekenkamer dat de verantwoording voor de uitgave van miljarden euro's nog mist. "In totaal kan bij het Ministerie van VWS de rechtmatigheid van € 5,1 miljard aan verstrekte voorschotten niet worden vastgesteld." Twee jaar later en we weten nog steeds niet of de miljarden daadwerkelijk nuttig zijn besteed of in de zakken van BMW-rijdende handelaartjes belandden. En hoe langer deze verantwoording uitblijft, hoe meer we denken het antwoord wel te weten. Dan kan Kuipers zijn kale kop wel door het stof trekken, maar de realiteit is dat het ministerie van VWS een financiële ramp was, een financiële ramp is en een financiële ramp blijft. "Bij VWS is het niet op orde. Ook niet bijna op orde. Voor de derde keer op rij moet de Rekenkamer een onvoldoende uitdelen. Dat is niet gewoon." Sigrid Kaag, bekend van haar eigen onvoldoendes, wijst ondertussen een voorstel voor meer toezicht van Financiën op VWS van de hand en houdt zich liever bezig met belangrijkere dingen. Helaas geen verrassende reactie van de financiële topvrouw van een kabinet dat ongecontroleerd geld smijten tot een kunstvorm heeft verheven. Een kabinet dat uw bijdrage tot op de cent controleert, maar de bij de besteding van dat geld maar een beetje aanmoddert. Hebben we het bonnetje van Rutte IV nog?

Wederom een dramatisch rapport